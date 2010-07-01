Что привезет с собой Хиллари?

Когда Хиллари Клинтон презентовала Сергею Лаврову кнопку «перезагрузки» российско-американских отношений, она в шутку попросила российского коллегу проверить правильность надписи по-русский. К удивлению Клинтон, Лавров ответил, что Государственный департамент ошибся – на кнопке красовалась надпись «перегрузка». Невзирая на конфуз главы внешнеполитических ведомств все же нажали вместе на символическую кнопку под взаимные заверения, что «перегрузки» не будет.

С того момента прошло больше года. Среди экспертов вызрела целая дискуссия о степени эффективности политики перезагрузки. Есть свои «за и против». Однако, хотим мы того или нет, отношения Украины и США следует рассматривать в их контексте. Потому визит Хиллари Клинтон в Украину не следует недооценивать, но и переоценивать его тоже не стоит. Вполне очевидно, что надежды сторонников евроатлантической интеграции в Украине тщетны. Визит главы Государственного департамента США не призван вернуть Украину в зону влияния США. Если это так, то что понимать под стратегическим партнерством США и Украины?

Россия-США: новый курс Обамы

Для американского общества вялая реакция Государственного департамента на продление срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму стала своеобразной лакмусовой бумажкой, указавшей на содержание «перезагрузки» российско-американских отношений. Американские обозреватели и эксперты не раз выражали беспокойство, что после подписания соглашений «газ в обмен на флот» не было мгновенной реакции от официальных лиц США. Лишь после настойчивых просьб журналистов прокомментировать эту ситуацию Хиллари Клинтон заявила: «Думаю, с учетом истории Украины и географического положения, Януковичу тяжело проводить сбалансированную политику, но для нас имеет смысл то, что пытается делать новый президент. И пытается устоять, если угодно, по обе стороны своей страны».

Суть нового курса Барака Обамы относительно России прямо и без дипломатических реверансов выразил еще в прошлом году вице-президент США Джозеф Байден: «Ослабленная Россия склонится перед США. Перед россиянами стоят проблемы сокращения населения, их экономика все больше хиреет, а банковский сектор и инфраструктура вряд ли смогут устоять в ближайшие 15 лет. Они оказались в ситуации, когда мир вокруг них меняется, а они цепляются за что-то в прошлом, что не жизнеспособно». Кстати, Путина сильно задели эти слова, а оппозиционные российские журналисты отреагировали в стиле «неча на зеркало пенять...».

Поэтому в стратегической перспективе план Обамы прост: держать ситуацию под контролем и не ввязыватьсь в новые конфликты на фоне упадка экономической мощи США. С этой целью Обама добился подписания нового договора о сокращении наступательных вооружений с Россией и отказался от дополнительных расходов на систему ПРО. Осталось ждать, пока Россия обветшает экономически. Похоже, что это и есть основная цель «перезагрузки» отношений России и США. Под таким углом зрения нежелание США жестко реагировать на расширение влияния России на Украину вполне понятно.

Украина-США: партнерство без стратегии

Продолжая традицию добрых отношений между Украиной и США, в 2008 году Виктор Ющенко и Джордж Буш подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает сотрудничество стратегических партнеров в трех ключевых сферах: национальная безопасность, экономика и культурный обмен. На то время документ имел действительно стратегический характер, поскольку в нем ясно значилась перспектива вступления Украины в НАТО.

Хартия является действующим рамочным документом и сегодня. Во время встречи Янукович и Обама подтвердили верность стратегическому партнерству между США и Украиной. Однако Янукович ясно дал понять, что Украина не пойдет на вступление в НАТО. Следовательно, от стратегического партнерства осталось только название.

Причем это касается не только национальной безопасности, но и экономических отношений. После заявлений об усилении сотрудничества между Украиной и Россией в атомной энергетике американские компании, которые были привлечены к поставкам ядерного топлива в Украину, были вытеснены с рынка. В целом, за годы независимости в Украину не зашла ни одна из числа сильных американских корпораций. Хотя в 2008 году в России компания «Дженерал Моторс» открыла свои производственные мощности.

Что в итоге?

В ситуации, когда США больше не интересует роль Украины как противовеса России в регионе, а документы о партнерстве де-факто лишены стратегического характера, украинско-американские отношения превратятся в бесконечное перетягивание каната в угоду временным и конъюнктурным интересам. Единственное, что жестко будет отстаивать США, это традиционная защита демократических ценностей: свобода выбора и свобода слова. Очевидно, что главная цель визита Хилари Клинтон – предостеречь Виктора Януковича от скатывания к авторитаризму.

Не следует забывать, что визит Клинтон будет происходить на фоне переговоров Украины с МВФ. Несмотря на оптимизм Сергея Тигипко открытие новой программы кредитования затягивается. Вполне очевидно, что в беседе между Клинтон и Януковичем эта тема будет одной из главных. Ведь не секрет, что все важные решения в МВФ принимаются с согласия США (поскольку американцы владеют «блокирующим пакетом» голосов – 16,74%), а Украина сегодня крупнейший заемщик фонда.

Следовательно, деньги от МВФ и защита демократических стандартов – основные факторы влияния США на ситуацию в Украине. Но они будут действовать не на стратегическом, а на тактическом уровни. Это та сила, на которую США будут рассчитывать в игре с перетягиванием каната, в которой Януковичу придется по словам самой Клинтон «балансировать».

Артем Гергун, эксперт Центра политического консалтинга