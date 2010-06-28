Герман: о цене своих часов я узнала из интернета

Заместитель главы администрации президента Анна Герман обещает задекларировать подарки, полученные на день рождения.

Об этом она заявила в программе "Черное и белое" на телеканале ТВi, отвечая на вопрос относительно своих украшений и часов, стоимостью более 50 тысяч долларов.

"Я живу уже в Украине и в мире много лет, и я не пришла в администрацию президента с улицы. Я всю жизнь хорошо зарабатывала", - отметила Герман.

"Частично дарят мне вещи, частично я сама покупала. У меня много вещей из прошлых моих лет. Мне 50 лет. Я не девочка, которая пришла с улицы в администрацию президента, и что-то здесь хватает", - подчеркнула она.

"У меня нет заводов, у меня нет яхт, у меня нет пароходов. Но на жакет и брошку я заработать могу. У меня есть несколько пар достаточно дорогих часов, которые мне подарили мои коллеги, и о цене которых я узнала из интернета", - цитирует Украинская правда.

"Я всегда вписываю свои подарки в свои декларации, и в этом году я тоже это сделаю, поскольку мой день рождения 24 апреля, а декларации пишут до 1 марта", - отметила заместитель главы администрации президента.

Часы "Franck Muller", стоимостью 58 тысяч долларов, журналисты сфотографировали на руке Герман во время съезда Партии регионов 23 апреля.