ГАИ изъяла у водителей более 200 поддельных документов

С начала текущего года во Львовской области сотрудниками ГАИ был изъят 231 поддельный документ у водителей и владельцев транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в области, больше всего среди изъятых поддельных документов талонов технического осмотра - 152 единицы.

Также среди изъятого - 12 удостоверений водителя, 49 свидетельств о регистрации транспортных средств, две доверенности на право управления транспортным средством.

Кроме того, было выявлено 59 транспортных средств с перебитыми номерами агрегатов.