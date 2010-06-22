ГАИ изъяла у водителей более 200 поддельных документов
07:37, 22 июня 2010Разное
1460 0
Сообщение из Львова
С начала текущего года во Львовской области сотрудниками ГАИ был изъят 231 поддельный документ у водителей и владельцев транспортных средств.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в области, больше всего среди изъятых поддельных документов талонов технического осмотра - 152 единицы.
Также среди изъятого - 12 удостоверений водителя, 49 свидетельств о регистрации транспортных средств, две доверенности на право управления транспортным средством.
Кроме того, было выявлено 59 транспортных средств с перебитыми номерами агрегатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter