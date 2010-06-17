Милиции, от которой зависит «спокойствие харьковчан», помогли машинами

В рамках благотворительной программы по оказанию материально-технической помощи бюджетным организациям Харьковской области «Международный благотворительный фонд Александра Фельдмана» подарил харьковской милиции 45 новых автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

По словам народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, подобные благотворительные акции являются традиционными и происходят ежегодно уже на протяжении 13 лет. Кроме материально-технической помощи бюджетным организациям фонд ежегодно выделяет средства на летний отдых и оздоровление детей сотрудников бюджетной сферы Харьковщины.

«Поскольку от технической оснащенности участковых инспекторов и патрульных служб зависит безопасность, мир и спокойствие харьковчан, наш фонд намерен и дальше оказывать благотворительную помощь силам правопорядка», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

В сообщении также указывается, что Фонд Александра Фельдмана основан в 1997 году и сегодня является одним из крупнейших благотворительных фондов в Украине. Он также имеет филиалы в Великобритании, США и Израиле. По результатам 2007 года фонд вошел в ТОР-5 крупнейших благотворительных фондов страны по версии журнала «Корреспондент», а по результатам 2008 и 2009 годов занял третье место в национальном рейтинге крупнейших благотворителей по версии издания «Дело».