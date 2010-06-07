Газета «Сегодня» допускает, что главной целью поездки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Грецию было восхождение на гору Афон.

Издание отмечает, что «выходные Виктор ЯНУКОВИЧ провел в охваченной кризисом Греции. Он встретился с Президентом страны Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ. О подписании каких-либо договоренностей не сообщается. Видимо, главной целью поездки ЯНУКОВИЧА в Грецию было восхождение на гору Афон, для чего после встречи с ПАПУЛЬЯСОМ Президент отправился в Салоники. Восхождение должно было пройти вчера вечером».

Как отмечает «Сегодня», В.ЯНУКОВИЧ «регулярно посещает святую для православных гору - он был там и в преддверии выборов-2004, и во время предвыборной кампании-2010. В последний визит в октябре 2009 г. тогда еще кандидату в президенты старцы из Афонского монастыря подарили черный браслет-оберег, который он носит на правой руке и обещает не снимать всю жизнь».

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы главы государства, 6 июня В.ЯНУКОВИЧ посетил Афины и Салоники, а также планировал осуществить паломническую поездку на святую гору Афон.

По данным пресс-службы, 7-8 июня запланировано участие Президента Украины в мероприятиях III саммита-совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в Стамбуле (Турецкая Республика).