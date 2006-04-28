Король и королева Швеции обманули персонал заправки

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия уехали с автозаправочной станции в Норвегии, не заплатив за бензин, сообщает газета Times.

Сразу после отъезда пары хорошо одетых путешественников с шофером, служители заправки обратились к камерам наблюдения, чтобы установить их личность. Тогда-то и выяснилось, что это была королевская чета из соседней страны.

Когда владельцы заправки связались с королевским двором Швеции, там принесли извинения и объявили, что в инциденте, по всей видимости, был виноват шофер. Он зашел в здание станции, где купил себе конфет, однако забыл при этом оплатить заправку.

Король и королева посетили заправку, когда возвращались домой с пасхальных каникул в Норвегии.

Лента.ру