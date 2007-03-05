Уровень гендерного равенства и Президент (3 фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает надлежащий уровень обеспечения гендерного равенства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украине в этом вопросе есть кем гордиться. Отметив, что украинские женщины активно участвуют в государственных процессах, Президент отметил, что еще существуют определенные проблемы в этом вопросе. Однако, по его словам, украинская власть открыта для решения существующих проблем.

В.ЮЩЕНКО дал высокую оценку украинским женщинам, вспомнил имена многих выдающихся украинок - начиная с княгини Ольги и заканчивая современницами – Линой КОСТЕНКО и Ниной МАТВИЕНКО. «В этот весенний день мы их помним и ценим», - сказал Президент.

Поздравляя женщин с 8 Марта, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что этот праздник имеет большие традиции в Украине. Он констатировал, что политическая составляющая отходит на второй план, а на первом остается желание поздравить и отдать дань уважения женщине. Он напомнил, что в украинских традициях всегда было уважительное отношение к женщине.

Президент отметил орденами, медалями и почетными званиями ряд женщин из разных регионов Украины.

Фото Николая Лазаренко и Михаила Маркива / POOL / УНІАН