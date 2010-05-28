Берлускони опроверг слухи о продаже «Милана»

Мультимиллионер Сильвио БЕРЛУСКОНИ опроверг слухи о продаже принадлежащего ему знаменитого итальянского футбольного клуба "Милан", передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос ведущего телепрограммы Mattino 5, главного редактора газеты Libero Маурицио БЕЛПЬЕТРО о том, не собирается ли он продать свой клуб, итальянский премьер заявил, что "не может понять сам этот вопрос".

"Я являюсь человеком, который сделал историю "Милана". Я привел его к тому, что он завоевал больше трофеев, чем мадридский "Реал". "Милан" - это команда, которая выиграла больше всего трофеев в истории футбола, а я являюсь президентом, который выиграл больше всего трофеев. За мной идет (Сантьяго) Бернабо, именем которого назван стадион в Мадриде, - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

Кроме того, владелец "Милана" подчеркнул, что вложил немалые финансовые средства в команду. "Милану" я всегда уделял большое внимание, я пошел ради него на многие жертвы. А тем, кто считает, что моя семья не предоставила "Милану" достаточного финансирования, скажу, что в последние годы мы тратили на него ежегодно более 50 миллионов евро. По-моему, это даже слишком", - сказал мультимиллионер.

Слухи о планах по продаже "Милана", который сейчас не слишком радует игрой своего хозяина, в последнее время активно циркулируют в итальянском футбольном мире. Не раз местные СМИ сообщали и о желающих приобрести часть акций знаменитого клуба.

Около недели назад газета Libero, традиционно имеющая хорошие источники информации, близкие к С.БЕРЛУСКОНИ, написала, что "на сей раз он действительно всерьез думает продать (клуб)". "Альтернативой этому может стать вхождение в его акционерный капитал "Газпрома" с 30%, что позволит сбросить финансовый груз клуба", - утверждала газета.

Кроме того, Libero указывала, что между детьми премьер-министра существуют серьезные разногласия относительно судьбы "Милана". По данным газеты, первый сын С.БЕРЛУСКОНИ Пьер Сильвио и его старшая сестра Марина настаивают на продаже клуба, тогда как его сын от второго брака Луиджи хочет стать президентом "Милана" и требует от отца новых инвестиций.

С.БЕРЛУСКОНИ является владельцем "Милана" с 1986 года и многие годы лично был его президентом. За это время клуб семь раз побеждал в чемпионате Италии и завоевал все возможные престижные футбольные награды за исключением Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы).