Россия продолжает политику компрометации Украины

Чтобы, фигурально выражаясь, легко взять Украину в единоличную сферу влияния – политического, военного, экономического – прежде всего, требуется обанкротить страну в глазах мировой общественности. В головах политического истеблишмента и рулевых мирового бизнеса необходимо представить Украину безнадежно отсталой страной, чуть ли, не «четвертого мира». Тогда от нее отвернется Европа, Америка, даже Азия и Африка. И России выпадет благотворительная миссия взять под опеку сопредельную территорию, населенную полутуземцами, полуидиотами, не умеющими жить и развиваться самостоятельно без поддержки великодушных, цивилизованных соседей.

Россия в конфиденциальном докладе «Программа эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации» заявила о сдвиге в сторону прагматичной внешней политики, нацеленной на налаживание более тесных связей с США и Европой.

В докладе кроме всего прочего даются оценки взаимоотношениям Москвы с бывшими советскими республиками. В нем звучит призыв воспользоваться мировым финансовым кризисом для приобретения промышленных и энергетических активов в Прибалтике, Белоруссии, Украине и Центральной Азии – везде, где российское влияние является болезненным политическим вопросом.

Для РФ важно создать у мирового сообщества стойкое мнение: Россия – надежная, стабильная страна, а Украина совсем наоборот. Как сказал Владимир Путин на прощание уходящему президенту Джорджу Бушу: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство!»

За последние две недели произошли события, которые иначе как развязыванием информационной войны против нашей страны не назовешь. Судите сами.

Накануне празднеств по случаю 65-й годовщины Победы в ВОВ Запорожская областная организация Коммунистической партии Украины при молчаливом одобрямсе руководства страны, недавно поселившемся в президентском комплексе в Киеве, установила в Запорожье памятник Иосифу Сталину. Президентская администрация на улице Банковой внимательным образом прислушивается к настроениям и малейшим телодвижениям своих больших друзей в московском Кремле. В оцепленном милицией районе Запорожья перед открытием памятника Сталину состоялся парад ветеранов Союза советских офицеров.

Но, совершенно неожиданно для воспрянувших духом украинских сталинистов, в те же часы, когда мировые информагенства распространяли сенсационную новость из Украины, президент России Дмитрий Медведев заявляет, что плакаты с изображением Иосифа Сталина и другой символики сталинизма в России не станут развешивать: "Ни в коем случае нельзя говорить, о том, что сталинизм возвращается в наш быт. Этого нет, и не будет. И в этом нынешняя государственная идеология и моя оценка как президента", - сказал, как вырубил в камне Дмитрий Медведев в интервью газете "Известия". Согласитесь, временный плакат с намалеванным ликом вождя Сталина – это не бронзовый генералиссимус, отлитый на века в производственно-художественном комбинате столицы Украины. Такой получился нонсенс! Совпадение это, или продуманная операция?

Месидж №1. Президент России Дмитрий Медведев, безусловно, европеец и цивилизованный руководитель, а украинцы с их новой властью – коммунистические мракобесы.

Поехали дальше. В Голосеевском районе Киева был похищен, затем жесточайшим способом убит (расчленение) бывший учащийся Любавичской иешивы 25-летний еврей Арье-Лейб Мисинзов. Эта информация о «возрождении национал-фашизма в Украине» появилась в ряде израильских СМИ.

О трагическом событии сообщил раввин Яков Зильберман. По его словам, он был вызван правоохранительными органами для опознания тела своего бывшего ученика. В милиции ему сообщили, что Арье-Лейб был похищен неонацистами в день рождения Гитлера (20 апреля), его удерживали в плену, истязали, после чего зверски убили.

Все живущие в Украине ее граждане, и проживающие здесь граждане других государств, на основании немалого жизненного опыта знают, что никаких нацистских организаций, способных убить и расчленить несчастного еврея, в Украине нет. Максимум, на что способны антисемиты местного разлива, по-хулигански набить физиономию.

Но так думают в Украине. А для цивилизованного запада уже имеем месидж №2. Украина и украинцы поражены ксенофобией, человеконенавистничеством, антисемитизмом, что даже террор палестинских арабов против израильтян меркнет на фоне зверского расчленения молодого еврея в Киеве. Вопрос, не операция ли это спецслужб, провоцирующая против Украины мировое общественное мнение?

Цепь событий продолжается. В Германии под запрет попадает продукция десятков птицеферм, поставляющих на рынок куриные яйца. Решение было принято в связи с подозрениями в том, что используемый фермерами комбикорм содержит диоксин.

По данным властей, диоксин может содержаться в кормовой кукурузе, закупленной в Украине.

Две с половиной тонны (одна контейнерная упаковка, ничтожное количество!) украинской кукурузы сначала закупили Нидерланды, и только затем «отравленная украинская кукуруза» попала в Германию. Вопрос, когда и кем зерно было отравлено? Лабораторный анализ показал, что количественный состав диоксина в яйцах не вреден, если их есть в меру. Но Украине уже нужно отбеливать свою репутацию экспортера пищевых товаров.

Месидж №3. Люди, если не хотите умирать, не ешьте продукты питания из Украины!

Поехали в Прагу. "Не езжу пражскими трамваями, ибо в них ездят грязные украинские заробитчане", – заявил чешский политик, заместитель председателя партии "Дела общественные" Ярослав Шкарка. Пражская газета Hospodárské noviny попросила потенциального законодателя прокомментировать собственное выражение. "С украинскими заробитчанами, - сказал Ярослав Шкарка, - я несколько преувеличил, но настаиваю, что и они должны одеваться чисто".

Ни слова о том, что в запачканных комбинезонах в пражских трамваях порой ездят и чешские рабочие.

Месидж №4. Даже наш уважаемый министр образования и науки Дмитрий Табачник заявил: «Галичане недавно научились мыть руки». Но к авторитетному мнению нашего ученого в Европе прислушиваться не будут. Украинцы были дикарями, и остались неумытыми. Гигиеничнее будет не иметь с ними дела, и, вообще, желательно не пускать в Европу.

Далее можно ожидать появления новых месиджей из дикой, немытой Украины. Возможно, будет подожжена синагога, а за поджогом осквернены надгробия на еврейском кладбище. Очень возможно, пострадает от «рук украинских нацистов» чернокожий или желтокожий представитель человечества. А в биотопливе на основе выращенного в Украине рапса под микроскопом обнаружат следы крови младенцев, трупиками которых удобрялись поля. И, вообще, украинские националисты на завтрак съедают по одному учащемуся из русских школ в Украине, нанизанных на шампуры грузинских шашлыков. При этом не сомневайтесь, «украинские нацисты» и «украинские людоеды» будут пойманы, бойко отрапортует наша милиция. Без излишних юридических проволочек осуждены и наказаны. Долго париться нашим, скорым на расправу судьям, не придется.

И подумают европейцы, Господи, избавь нас от Украины! А на Россию, с ее гуманной миссией политического и экономического шефства над Украиной, станут молиться, желая империи долгих лет праведной жизни. Как должное, воспринимая возрождение вассальных образований по периметру России, в том числе, кровавыми акциями (Грузия, Киргизия), но также и при помощи организованными спецслужбами и их агентами в Украине и Европе антиукраинскими месиджами информационной холодной войны.

Георгий Бурсов