Электромобили можно будет заправлять в телефонных будках
Сообщение из Австрии
Австрийская телекоммуникационная компания Telekom Austria намерена создать по территории всей страны сеть телефонных кабинок с системой для подзарядки аккумуляторов электромобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Первый прототип такой кабины был представлен во вторник в Вене, сообщила компания.
Визуально от обычных телефонных будок "электрозаправочная" отличается установленным на ее крыше светящимся кубиком. В ней оборудована специальная штепсельная розетка, в которую подключается кабель от аккумулятора.
Электромобиль для полной зарядки будет вынужден "висеть" у заправки около 6,5 часов, электроскутер - 80 минут, электровелосипед - 20 минут.
Оплатить предоставленную услугу можно будет по мобильному телефону.
До конца года в Австрии планируется перестроить под электрозаправочные около 30 подобных телефонных будок.
По оценкам Автомобильного клуба Австрии, к 2020 году по австрийским дорогам будут ездить 405 тысяч автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Уже в 2015 году таковых в Австрии будет 50-60 тысяч.