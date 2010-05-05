Электромобили можно будет заправлять в телефонных будках

Австрийская телекоммуникационная компания Telekom Austria намерена создать по территории всей страны сеть телефонных кабинок с системой для подзарядки аккумуляторов электромобилей, передает корреспондент РИА Новости.

Первый прототип такой кабины был представлен во вторник в Вене, сообщила компания.

Визуально от обычных телефонных будок "электрозаправочная" отличается установленным на ее крыше светящимся кубиком. В ней оборудована специальная штепсельная розетка, в которую подключается кабель от аккумулятора.

Электромобиль для полной зарядки будет вынужден "висеть" у заправки около 6,5 часов, электроскутер - 80 минут, электровелосипед - 20 минут.

Оплатить предоставленную услугу можно будет по мобильному телефону.

До конца года в Австрии планируется перестроить под электрозаправочные около 30 подобных телефонных будок.

По оценкам Автомобильного клуба Австрии, к 2020 году по австрийским дорогам будут ездить 405 тысяч автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Уже в 2015 году таковых в Австрии будет 50-60 тысяч.