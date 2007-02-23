Журналисты обратились в Генпрокуратуру с жалобой на Харьковскую власть

Комиссия по журналистской этике просит Генеральную прокуратуру Украины отреагировать на отказ Харьковского городского совета в аккредитации корреспондента газеты «Коммерсант-Украина» Марии СПЕЛЕК.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по журналистской этике, переданном УНИАН.

Комиссия по журналистской этике расценивает сообщение пресс-службы Харьковского городского совета о лишении аккредитации корреспондента газеты «Коммерсант-Украина» как факт преследования журналиста за критику, препятствование профессиональной деятельности журналистов, превышение должностными лицами этого органа местного самоуправления полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

В заявлении сказано, что Конституция и законы Украины устанавливают долгий перечень обязанностей органов местного самоуправления по обеспечению прав граждан на информацию: предоставлять полную, достоверную информацию о своей деятельности и принятых решениях; обеспечивать журналистам свободный доступ к информации; создать специальные информационные службы, которые обеспечивали бы доступ к информации; не оказывать на журналистов какого-либо давления и не вмешиваться в их производственный процесс; осуществить аккредитацию журналистов и технических работников средств массовой информации и организационно способствовать выполнению ими профессиональных обязанностей.

Порядок аккредитации и ее прекращения также урегулирован законом, который называет единственную причину прекращения аккредитации – нарушение порядка допуска журналистов к помещению, информации и техническим средствам органа власти или местного самоуправления. Дополнительной гарантией от произвола чиновников также является то, что решение о прекращении аккредитации принимается органом власти или местного самоуправления, при котором журналист аккредитован.

Поэтому вместо выполнения своих непосредственных обязанностей по обеспечению журналистов информацией о деятельности и принятых решениях Харьковского городского совета, вместо выполнения своих функций по организационному содействию работе журналистов пресс-служба прибегла к цензуре, преследованиям и обвинениям журналистов, считает Комиссия по журналистской этике.

Комиссия обращается в Генеральную прокуратуру Украины и надеется увидеть прокурорское реагирование на действия должностного лица органа местного самоуправления, которые, по нашему мнению, содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов - УНИАН).

«История прессы свидетельствует, что у чиновников, которые обвиняют журналистов в спецоперациях или информационных войнах, есть основания опасаться освещения своей деятельности, а для политика имидж «врага прессы» означает политическую смерть», - резюмирует Комиссия по журналистской этике в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля пресс-служба Харьковского городского совета заявила, что лишила аккредитации корреспондента газеты «Коммерсант-Украина» Марию СПАЛЕК за то, что ее издание «настойчиво дезинформирует жителей Украины о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в Харькове». «Уже несколько раз в материалах издания на эту тему, - говорится в заявлении пресс-службы горсовета, - были непроверенная информация и явно тенденциозный стиль. Все эти материалы выходили из-под пера харьковского корреспондента издания Марии СПАЛЕК и ее киевского коллеги Олега ГАВРИША, которые совместными усилиями распространяли недостоверную информацию».

В то же время М.СПАЛЕК заявила, что «оперировала фактами из официальных сообщений и готова это доказать».

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН 21 февраля на сессии горсовета заявил, что заинтересован в широком освещении деятельности городских властей, готов терпеть любую конструктивную критику, но только «не готов к откровенной лжи, которая прикрывается свободой слова».