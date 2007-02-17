Мартынюк: мы пришли всерьёз и надолго

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК принял участие в церемонии торжественного открытия нового кислородного блока на ОАО «ММК им.Ильича» (г.Мариуполь).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

А.МАРТЫНЮК принял участие в торжественном митинге по случаю 110-летия ОАО «ММК им.Ильича», который состоялся в городе Мариуполь. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины поздравил жителей города с юбилеем «флагмана металлургической промышленности Украины», высоко оценив достижения комбината. «Комбинат стал действительно народным предприятием», - отметил он.

По словам А.МАРТЫНЮКА, антикризисная коалиция и сформированное ею правительство «осознают, что не все предвыборные обещания еще выполнены». Вместе с тем, он заверил, что «с каждым днем уровень жизни украинцев будет улучшаться», сославшись на показатели роста экономики.

В ближайшее время парламент, по словам А.МАРТЫНЮКА, рассмотрит изменения в Государственный бюджет на 2007 год в части повышения минимального прожиточного уровня, минимальных зарплат и пенсий. А.МАРТЫНЮК заверил, что Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины приложат все усилия, чтобы люди в ближайшее время «почувствовали улучшение своего благосостояния». «Мы пришли всерьез и надолго, и будем стабильно работать до конца каденции», - сказал А.МАРТЫНЮК.