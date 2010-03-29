Четверть миллиона долларов под сиденьем автобуса на Стамбул (фото)

В ночь на 28 марта сотрудники СБУ в Хмельницкой области совместно с работниками Черновицкой областной таможни обнаружили под сиденьями пассажирского автобуса «Киев – Хмельницкий – Черновцы - Стамбул» спрятанную валюту - 268 тыс. 390 долларов и 9 тыс. 380 евро (подробнее здесь).

В соответствии с таможенными правилами Украины также изъят автобус марки «Мерседес-Бенц», в котором перемещалась валюта.

Фото Сергея Зарайского / УНИАН