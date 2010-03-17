Уволен глава «Укравтодора»
19:25, 17 марта 2010Разное
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Сменить его пока некому
|Вадим ГУРЖОС
Об этом УНИАН сообщили в приемной «Укравтодора».
В то же время в компании сообщили, что не владеют информацией о возможных назначений в компанию.
Напомним, В.ГУРЖОС был назначен главой «Укравтодора» в августе 2008 г. До этого, с января 2008 г., он занимал пост заместителя министра транспорта и связи Украины.
С марта 2005-го по август 2006 г. В.ГУРЖОС также возглавлял "Укравтодор".
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