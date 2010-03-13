В Крыму человек погиб под колесами поезда
10:43, 13 марта 2010Разное
1533 0
Машинист говорит, лежал специально
Мужчина погиб под колесами грузового состава в Бахчисарае в Крыму.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером 12 марта от дежурной «скорой помощи».
По словам машиниста, мужчина лежал на железнодорожных путях и на его сигналы не реагировал.
Личность погибшего устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники линейного отдела милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter