В Крыму человек погиб под колесами поезда

Мужчина погиб под колесами грузового состава в Бахчисарае в Крыму.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером 12 марта от дежурной «скорой помощи».

По словам машиниста, мужчина лежал на железнодорожных путях и на его сигналы не реагировал.

Личность погибшего устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники линейного отдела милиции.