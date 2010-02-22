Нардеп призывает бастовать тех, для кого слово «культура» что-то значит

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция БЮТ) настаивает на возвращении в коммунальную собственность помещения столичного книжного магазина "Сяйво".

Об этом В.ЯВОРИВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Такие книжные магазины и другие объекты культуры должны оставаться в коммунальной и государственной собственности", - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Депутат считает, что все деятели культуры должны объединиться во имя защиты этого книжного магазина. "Мне кажется, что мы должны подать обществу сигнал, потому что нас ожидают невероятно трудные, сложные времена", - добавил он.

"Нельзя в данном случае ограничиваться только книжным магазином "Сяйво", потому что это один эпизод в ситуации, которая вообще сегодня существует в Украине, и в частности, в городе Киеве. Не проходит месяца, чтобы мы, как депутаты, не получали письма от творческих союзов, от театральных учреждений, от мастерских художников, в которых сообщается о нарушении украинского законодательства, когда власть города, власть районов города пытается отобрать эти помещения под какими-либо предлогами", - добавила народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО (фракция НУ-НС).

По ее словам, власти Шевченковского района Киева нарушили постановление Верховной Рады о запрещении отчуждения объектов культуры.

"Постановление Верховной Рады, которое была принята конституционным большинством, о невозможности непрозрачной приватизации, вообще отчуждения объектов культуры, должно стать законом", - уверена она.

И.ГЕРАЩЕНКО также считает, что именно ситуация с книжным магазином "Сяйво" свидетельствует о необходимости внесения изменений в законодательство о местных выборах, чтобы усилить ответственность органов местного самоуправления. "Я убеждена, что должен быть принят закон о выборах в местные органы власти по мажоритарному принципу. Это правда. Когда будет ответственный от Киева за округ, в котором находится книжный магазин "Сяйво", этот человек там будет ночевать, но выполнять волю киевлян, чтобы защитить этот книжный магазин и что-либо другое от подобных вещей", - убеждена народный депутат.

"Сегодня они пришли к книжному магазину "Сяйво". Они (киевская власть – УНИАН) уже передали в залог и Оперный театр, и театр Леси Украинки, и театр Ивана Франко. Я прошу людей, для которых слово «культура» еще что-то значит, объявить забастовку, перестать работать и показать, что у нас есть достоинство, что мы можем защитить друг друга", - призвал народный депутат Кирилл КУЛИКОВ (фракция НУ-НС).

Как сообщал УНИАН, 19 февраля К.КУЛИКОВ заявил об очередной попытке захвата книжного магазина "Сяйво" в центре Киева. "Более 100 человек крепкого телосложения проникли внутрь помещения, выбросили на улицу персонал книжного магазина и устанавливают металлические входные двери на месте выломанных. Директора, его заместителя, юриста и продавцов силой вытолкали на улицу", - заявил К.КУЛИКОВ.

В свою очередь, депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ сообщил, что люди, захватившие книжный магазин "Сяйво", применяли слезоточивый газ и огнетушители, чтобы не впустить в помещение народных депутатов, прессу, сотрудников магазину, а также активистов - защитников книжного магазина.

Собравшаяся у магазина милиция бездействовала, утверждали оба депутата.

31 декабря 2009 года в столичной прокуратуре заявили об опротестовании решения Шевченковской райгосадминистрации, которым была завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО "Книжный Магазин "Сяйво" по адресу ул. Красноармейская (Большая Васильковская), 6. Протест был вынесен по результатам проверки законности приватизации указанного нежилого помещения, которая была проведена по поручению прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО.

9 февраля 2010 года на заседании парламента вице-спикер Николай ТОМЕНКО заявил о захвате накануне вечером 50 лицами помещения книжного магазина "Сяйво".

Верховная Рада поручила главе Временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти К.КУЛИКОВУ и Комитета ВР по вопросам культуры и духовности выяснить ситуацию, сложившуюся вокруг помещения магазина "Сяйво".

Также парламент обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины по вопросу ситуации вокруг этого книжного магазина.

В свою очередь, заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что сделает все от него зависящее для сохранения книжного магазина "Сяйво".

9 февраля в книжном магазине "Сяйво" открылась общественная приемная народного депутата К.КУЛИКОВА.

В Шевченковской райгосадминистрации столицы сообщили, что заседание суда по законности продажи помещения книжного магазина "Сяйво" перенесено на 1 марта.