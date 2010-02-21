В ДТП попала смена шахтеров, один погиб

На 817 км автотрассы Киев - Харьков-Должанский (Луганская область, Антрацитовский район) вчера произошла автоавария, в которой пострадала смена шахтеров, один из которых погиб.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, водитель автомобиля КамАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом КАВЗ, который перевозил смену шахтеров.

Вследствие ДТП пострадали семь человек. Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Один из шахтеров, 1984 г.р., умер в больнице. Двое находятся в тяжелом состоянии.