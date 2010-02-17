Какое отношение имеет фигура Президента к формированию коалиции и правительства?

Объясните мне, господа политики, одну, казалось бы, очевидную вещь. Какое имеет отношение деятельность правительства и Верховной Рады – со всеми ее фракциями и коалициями – к избранной фигуре Президента?

Почему у депутатов разных мастей, цветов и уровня коррумпированности – только и разговоров о “переформатировании”, отставках, перевыборах – как будто у нас и близко нет Конституции?

Как ни искала в Основном Законе, но не нашла там ни намека на то, что парламент должен формироваться под персону Президента.

Понятно, что “донецкие демократы” хотят захватить всю полноту власти в стране – так же, как это делала бы их оппонентка. Но для общественности сия жажда власти преподносится почему-то как очевидный, обусловленный действующим законодательством факт: мол, имеем своего Президента – поэтому и премьер должен быть наш. А с чего это вдруг?

Украина – в конце концов, не Россия, “тандемов” вроде путинско-медведевского у нас, слава Богу, нет и не предусматривается. Наша Конституция четко прописывает механизм разделения полномочий между ветвями власти и их НЕЗАВИСИМОГО ДРУГ ОТ ДРУГА формирования.

Ну, избрали себе “новое счастье” на пять лет, которое должно гарантировать соблюдение Конституции, прав и свобод граждан, – но Верховная Рада, правительство и местные органы власти здесь при чем?

Мое мнение таково, что госпоже Тимошенко – не место на должности премьер-министра. Но из моего отношения к ее премьерской деятельности никоим образом не вытекает необходимость переформатирования коалиции и устранения сей госпожа с должности премьера – так же, как и из результатов выборов Президента.

Ну, не нравится донецкому лидеру его конкурентка по выборам... Так что теперь, как говорил солдат Шейк, кровью блевать?

Президенту Ющенко она нравится не больше, но из этого никоим образом не следует необходимость формирования под его персону парламентского большинства или правительства.

Да и с точки зрения общественной легитимности, как это ни досадно, вытекает, что именно госпожа Тимошенко, набравшая почти столько же голосов на выборах, как и Янукович, должна возглавлять исполнительную власть. А Тигипко, по этой же логике общественного признания, должен, скажем, возглавить Национальный банк или СНБО (хотя мне лично этого бы тоже не хотелось).

Именно так и должен действовать механизм противовесов и взаимного сдерживания от узурпации власти.

...Но господа “донецкие”, похоже, этого понимать не желают. Вот – уже отменили местные выборы, потому что они им не нравятся. Представляете себе нечто подобное в любой европейской стране?

Оксана Охримчук