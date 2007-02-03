В Киево-Печерской лавре прошел молебен за здоровье украинского народа
11:39, 03 февраля 2007Разное
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...и вам того же
В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошел молебен за здоровье украинского народа накануне Всемирного дня борьбы с раком.
Как передает корреспондент УНИАН, молебен отслужил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир (САБОДАН).
В молебне приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.
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