В Киево-Печерской лавре прошел молебен за здоровье украинского народа

11:39, 03 февраля 2007
Разное
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В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошел молебен за здоровье украинского народа накануне Всемирного дня борьбы с раком.

Как передает корреспондент УНИАН, молебен отслужил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир (САБОДАН).

В молебне приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

 

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