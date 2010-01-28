Люди Януковича поехали жаловаться на украинцев в Нью-Йорк, но их не захотели слушать

На днях в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в рамках мероприятий постоянного представительства Российской Федерации при ООН состоялась презентация “Международного совета русских соотечественников”. Это мероприятие свелось преимущественно к обличению соседей РФ – стран, где есть русские диаспоры. Больше всего досталось, как нетрудно догадаться, Украине, перепало также Латвии. Ораторы, болея за тяжелое положение русского языка, указывали, во многих регионах Украины российская диаспора фактически является коренным населением. В завершение, конечно, не обошлось без полива грязью ОУН–УПА, Шухевича, Бандеры, особенно в контексте удостоения их почетными званиями.

Моя коллега, представлявшая неправительственную организацию при ООН – Американскую ассоциацию Крымских Турок-Татар, и я – от неправительственной организации при ООН – Всемирного конгресса украинцев – обратили внимание участников мероприятия на то, что для лучшего диалога, развития сотрудничества со своими соседними нациями желательно избавиться от имперских комплексов. Говорить о “коренных русских территориях” в пределах Украины – это бессмыслица, это всего лишь последствия имперской политики депортации (например, татар из Крыма в 1944 году), репрессий, Голодомора и искусственного переселения в пределах СССР. А кроме того, такие утверждения затрагивают территориальную целостность и суверенитет государства, с которым россияне должны жить в согласии. Также мы обратили внимание на то, что полезно было бы вместо Украины, где многочисленные русскоязычные школы финансируются из государственного бюджета, взглянуть на РФ, где в местах концентрации украинского населения нет ни одной украинской школы, которая бы финансировалась из государственного бюджета России.

Российские представители в ответ продолжали говорить что-то антиукраинское, но председатель “Международного совета” Пьер Шереметьев (русского знатного рода еще царских империалистов, именем которых назван аэропорт в Москве), с возмущением дал сигнал прекратить конференцию...

Не удивительно, что двумя самыми грозными обвинителями Украины выступили: народный депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко и депутат Верховной Рады Крыма Сергей Цеков. Российская пятая колонна активно работает против Украины...

И что же это за личности...

Сергей Цеков – заместитель председателя “Международного совета”, председатель российской диаспоры в Крыму, близкий друг известного российского шовиниста Константина Затулина, известного в Украине призывами к сепарации Крыма от Украины, за что заслужил звания „персоны нон-грата”.

Обвинения украинских исторических фигур и освободительного движения исходили преимущественно из уст именно Вадима Колесниченко. Он выполняет функции главы движения правовой защиты русскоязычных в Украине. Оба, кстати, члены Партии регионов и большие сторонники кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

Интересно, это они влияют на Януковича или он на них?

Аскольд Лозинский, президент Всемирного конгресса украинцев