Пожилой немец взорвал собственный автомобиль, желая его отогреть

Обожженный дом и выгоревший дотла автомобиль, в сумме потянувшие на 40 тысяч евро непредвиденных расходов, - вот чем обернулось желание пожилого немца поскорее отогреть свое транспортное средство для предстоящей поездки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Cтремясь ускорить оттаивание, 76-летний гражданин Германии просто-напросто положил приточный обогреватель под капот.

Оставив отопительное средство лежать в двигательном отсеке рядом с бачком для незамерзающей жидкости, хозяин вернулся в дом. Через некоторое время вся округа была поднята двумя почти одновременными взрывами.

Когда немец выбежал во двор, его автомобиль уже был полностью объят огнем. Пожарные расчеты, мгновенно прибыв на место, едва успели не дать пламени перекинуться на дом.

"Он полностью сжег автомобиль", - заявили в последствии представители пожарной службы.

Как сообщал УНИАН, в Украине власти на время морозов просят усилить внимание к детям и пожилым людям.