В поселковом совете взорвался самодельный водяной котел

Вчера вечером в селе Белоусово Великоалександровского району Херсонской области, в помещении котельной размером 3 х 5 м, расположенном в одноэтажном здании поселкового совета, произошел взрыв самодельного водяного котла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва повреждены три окна. Жертв и пострадавших нет.