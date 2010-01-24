В поселковом совете взорвался самодельный водяной котел
10:58, 24 января 2010Разное
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Сообщение их Херсонской области
Вчера вечером в селе Белоусово Великоалександровского району Херсонской области, в помещении котельной размером 3 х 5 м, расположенном в одноэтажном здании поселкового совета, произошел взрыв самодельного водяного котла.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва повреждены три окна. Жертв и пострадавших нет.
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