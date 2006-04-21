Янукович применяет завирательские технологии?

18:00, 21 апреля 2006
Разное
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Ни за что не поверю, что Президент США Буш передавал поздравление Януковичу. Это типичная технологическая байка, придуманная для Виктора Федоровича в “братской России”.

Ни за что не поверю, что Президент США Буш передавал поздравление Януковичу. Это типичная технологическая байка, придуманная для Виктора Федоровича в “братской России”. Американцы не дураки и хорошо понимают, что такое победа на выборах. А именно – получение большинства, то есть 50% плюс один голос.

Думаю, что технологи Януковича придумали этот ход для того, чтобы повлиять на процесс формирования цветной коалиции, а также прибавить значимость своему клиенту.

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