Избиратели, не внесенные в списки, отказываются выйти с участков

В Одессе около 70 человек, не внесенных в список избирателей 28-го участка 135-го избирательного округа (Приморский район), отказываются уходить с участка, пока им не позволят проголосовать.

Как уточнили УНИАН в облорганизациции Комитета избирателей Украины, «эта группа избирателей, не проверившая заранее в участковой комиссии наличие в списке своих фамилий, требует внести изменения в избирательные списки - без решения суда».

Еще одна группа избирателей – шестеро одесситов – вызвала на участок №31 этого же округа сотрудников облуправления Службы безопасности Украины, требуя от офицеров содействовать внесению их фамилий в список избирателей участка.

В свою очередь, комиссии участков №28 и №31 настоятельно рекомендуют гражданам обратиться с заявлениями в суд, который может незамедлительно удовлетворить их заявления об участии в выборах.