В Киеве самоубийца прыгнул с моста Патона

В Днепровском районе Киева мужчина покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве, сегодня в 10 часов утра на пункт оперативно-диспетчерской службы МЧС поступило сообщение, что с моста Патона упал человек.

По вызову немедленно выехало пожарно-спасательное подразделение Днепровского района. Надев специальные костюмы, спасатели спустились на замерзшую реку, по льду добрались до человека, находившегося в метрах тридцати от берега, и извлекли его из ледяной воды.

На берегу бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины от переохлаждения.

По данным ГУ МЧС, рыбаки видели, как погибший забрался между вторым и третьим пролетами киевского моста и с криками сорвался вниз. Из-за отсутствия мобильной связи на «101» позвонили по телефону не сразу. За это время сильным течением человека пронесло много метров. Мужчина, зацепившись за кромку льда, застрял между льдинами.

На вид самоубийце приблизительно 55 лет, кавказской национальности, хорошо одет, отметили в пресс-службе, добавив, что, согласно предварительным данным, по описанию жертва похожа на квартирного вора, разыскиваемого милицией.

Пока причины этого происшествия выясняют специалисты.