Литвин уверен в своей жене

Кандидат на пост Президента Владимир ЛИТВИН убежден, что в случае победы на президентских выборах его супруга Татьяна достойно будет выполнять роль первой леди страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала “1+1”, отвечая на вопрос, готовится ли его жена к роли первой леди страны, поскольку на сегодня она является достаточно не публичным лицом.

В.ЛИТВИН отметил, что его жена “даст фору всем первым леди”.

По его словам, “моя супруга Татьяна, которой я благодарен, что она меня терпит, потому что я чрезвычайно сложное счастье, она выполняет роль первой леди в нашей семье”.

Он выразил убеждение, что в случае избрания его на должность Президента Украины “у нее обязанности и ответственность еще больше вырастут в семье”.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что “там, где крайне необходимо принимать участие супруге в протокольных мероприятиях, я вас заверяю, что это будет достойное представление страны”.