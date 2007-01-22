Психологи объявили 22 января худшим днем года

22 января - самый мрачный день в году, заявляет издание The Daily Mail. Если сегодня вы чувствуете себя подавленными, утешьтесь мыслью о том, что "хуже уже некуда", призывает газета.

Объявить 22 января худшим днем года решили психологи. В унылом состоянии всего человечества виноваты неоплаченные рождественские счета, провалившиеся планы, которые люди строят перед Новым годом, и, вдобавок, скверная погода. Доктор Клифф Арнолл из университета Кардифа изобрел для такого подсчета специальную формулу.

Ученый в своих расчетах опирается на шесть факторов, важных для среднестатистического человека. Это "погода", "долги", "количество дней, прошедших после праздников", "количество дней, прошедших от провала планов", "чувство, что нужно что-то менять" и в то же время "отсутствие стимулов". В наибольшей степени влияние этих факторов усиливается 22 января, в этом году дата выпадает на понедельник.

При этом Клифф Арнолл уверяет, что большинства этих факторов, влияющих на настроение, вполне можно избежать заранее, чтобы в следующий "тоскливый понедельник" несчастным себя не чувствовать. Этот день, говорит психолог, можно использовать как "трамплин" для себя, чтобы в дальнейшем не чувствовать неудобств и жить хорошо. Можно готовиться к следующему Рождеству и планировать не такой большой бюджет на праздничные расходы, можно бросить курить, начать качественнее питаться или даже сменить работу.

Психологи также обращают внимание на ситуацию на дорогах. По данным некоторых исследований, сезонная депрессия в особенности влияет на водителей, делая их более рассеянными.

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