Курочкину накинули еще месяц
Суд принял решение
Голосеевский районный суд Киева продлил на месяц арест российскому бизнесмену Максиму КУРОЧКИНУ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из адвокатов М.КУРОЧКИНА.
Он отметил, что соответствующее решение было принято в четверг, 18 января.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИН был задержан в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.
23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал мерой пресечения для М.КУРОЧКИНА содержания под стражей сроком на два месяца.
24 ноября адвокаты М.КУРОЧКИНА направили в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство с просьбой взять из Главного следственного управления УМВД в городе Киеве в свое производство дело их подзащитного.
30 ноября Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.