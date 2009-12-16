В Киеве автобус столкнулся с грузовиком: есть раненые
11:52, 16 декабря 2009Разное
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ДТП на ул. Фрунзе
Во вторник, в 22.30 в Киеве, на ул. Фрунзе, водитель автобуса “БАЗ-2215”, который не соблюдал безопасную скорость и дистанцию движения, совершил наезд на автомобиль “МАЗ-53362 с прицепом, водитель которого остановился в крайней правой части автодороги в связи с технической неисправностью.
В результате ДТП девятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.
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