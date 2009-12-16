В Киеве автобус столкнулся с грузовиком: есть раненые

Во вторник, в 22.30 в Киеве, на ул. Фрунзе, водитель автобуса “БАЗ-2215”, который не соблюдал безопасную скорость и дистанцию движения, совершил наезд на автомобиль “МАЗ-53362 с прицепом, водитель которого остановился в крайней правой части автодороги в связи с технической неисправностью.

В результате ДТП девятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.