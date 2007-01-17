И зачем Кушнареву было браконьерствовать?

Сегодня позвонил взволнованный тесть, эмоционально говорил о произошедшем с Кушнаревым. Родственник попросил записать его слова и отправить на УНИАН. Пока стучал на клавиатуре, пришло трагическое известие о смерти Евгения Петровича, пришлось немного изменить первоначальный текст. В остальном, как говорится, передаю глас народа.

«Сразу хочу сказать, как только узнал о беде с Евгением Кушнаревым, хотел как-то помочь ему как человеку. Я хоть и немного, но все же был знаком с ним: в семидесятых мы вместе работали на Харьковском заводе железобетонных конструкций. Мне хотелось сдать кровь для него, но на станции переливания сказали, что у Евгения Петровича четвертая группа, а у меня третья, так что извините ...

Тем не менее вот на что хотелось бы обратить сегодня внимание. У нас в депо (кто не в курсе, мой тесть – водитель троллейбуса, А.П.), узнав о смерти Кушнарева, все сразу стали говорить, что на него совершили покушение. Я так не думаю. Ведь, если верить сообщениям, он ехал на машине, потом внезапно увидел волка, остановился и стал стрелять. Получается, что этого самого волка в том месте выпустили специально, и сделали это убийцы. Другие говорят, в него стрелял тот директор завода (заместитель директора харьковского завода «Точприбор» Дмитрий Завальный - А.П.). Но зачем ему так глупо подставляться? Ведь посадят сразу, кем бы ты ни был, хоть министром.

Однако несчастные случаи на охоте случаются, но так обычно бывает, когда вся компания уже веселая. В этом я не вижу ничего плохого, ведь выпивать у нас никому не запрещено, на то он лес, чтобы отдыхать. Только надо быть при этом осторожным, и вы тоже будьте осторожны в таком случае. Мне же хотелось бы сказать еще вот о чем. Я тоже в молодости был охотником. Стрелял кабана, оленя, уток, ставил в лесу проволочные капканы на зайцев, бывало, браконьерствовал. Я рос в Полесье, и у нас понятие «охотник» практически приравнивалось к понятию «браконьер», ведь было все строго: прежде чем подстрелить дичь, нужно было собрать множество разных документов на это дело. Но тогда было время такое, что в магазинах ни черта не было, да и денег не хватало, и нужно было самим заботиться о себе.

Потом я забыл охоту, а недавно ребята пригласили пострелять уток – открывали сезон. Ну, подстрелили мы несколько штук, а мне что-то так жалко их стало. Зачем, думаю, нам это надо, ведь есть супермаркеты, где я даже на свою не очень-то большую зарплату могу без очереди купить мяса сколько надо. Ну, посидел я у костра, попил чайку, утром пострелял по бутылкам и пошел домой какой-то невеселый.

А недавно Веру (внучка, моя дочь - А.П.) водил в наш зоопарк (в Харькове отличный зоопарк - А.П.). Там давали представление с хрюшками, ведь Год Кабана наступает, и это было просто класс! Так я, уже, как говорится, и сам немолодой кабан, смеялся громче детей. Вот попробуйте после всего убейте кабана своими руками, как говорится, с глазу на глаз.

Сегодня утром я курил и думал, вот если бы Евгений Петрович пошел не на охоту с друзьями, а сказал бы им: «Мужики, зачем нам все это кровопролитие, тем более что и не сезон уже. Пойдем-ка лучше в зоопарк». Они бы ему: «Да ты что, Евгений Петрович?» А он им: «Мы ведь не браконьеры» Уж поверьте, удовольствия получили бы не меньше, а ваше агентство написало: Кушнарев пошел в зоопарк, и все поняли бы, что он человек хороший. А так - зачем ему было браконьерствовать, как мы это делали по молодости, этого я не пойму. Не думаю, кстати, что он был каким-то там вором или бандитом, как любят говорить, но деньги у него водились, это точно. Так что колбасы и сала, если надо, у него было навалом, стоило ему захотеть. И зачем, скажите, ему было стрелять в волка? Понимаю, он серый хищник, на живность всякую нападает, и мы волков в селе всегда отстреливали. Но ведь то совсем другое. Тут же несколько взрослых человек выбежали, чтобы стрелять по одному волку. Я курил утром и думал: зачем?

Я всегда говорю: тем, у кого чешутся руки, кто хочет пострелять в Чечне там или в Ираке, – пусть купит компьютерную игрушку и стреляет хоть всю ночь. То же и здесь. И, может, нам уже надо прекратить охотиться не только друг на друга, но и на животных, во всяком случае, без надобности? А то получается, что хищник сам стал жертвой, извините, конечно, но это выглядит именно так. Я хоть не голосовал за «оранжевых» (тесть – оригинал, он один из немногих, кто отдал сердце партии «Вперед, Украина!» - А.П.), но полностью согласен с Виктором Ющенко, который хотел запретить охоту. Вывод из всего прост: президента тоже надо иногда слушать.

Все-таки очень жаль, что у Евгения Петровича не третья группа крови, и я лично не смог ему помочь. А ведь до последней минуты я надеялся, что спасут, ведь он не какой-то там пострадавший Вася из депо, а депутат с большой буквы, и за его здоровье взялась вся страна. Напрягли лучших врачей, пригласили немцев, не пожалели тысяч долларов, но, к сожалению, ему была приготовлена другая судьба. Очень жаль, хороший он был мужик…"

Текст несколько подредактирован с разрешения тестя.

Алексей Подорожный, Харьков