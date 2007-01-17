В Николаеве „скорая” столкнулась с КамАЗом: пострадало трое человек

В Николаеве автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ при выполнении поворота столкнулся с грузовиком КамАЗ с прицепом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле были травмированы три человека, из них двух сразу доставили в больницу.

48-летний водитель оказался зажатым в деформированном салоне автомобиля, которого при помощи спецоборудования извлекли спасатели МЧС, и в состоянии средней степени тяжести передали врачам.