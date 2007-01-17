В Николаеве „скорая” столкнулась с КамАЗом: пострадало трое человек
10:21, 17 января 2007Разное
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Водитель оказался зажатым в салоне авто
В Николаеве автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ при выполнении поворота столкнулся с грузовиком КамАЗ с прицепом.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле были травмированы три человека, из них двух сразу доставили в больницу.
48-летний водитель оказался зажатым в деформированном салоне автомобиля, которого при помощи спецоборудования извлекли спасатели МЧС, и в состоянии средней степени тяжести передали врачам.
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