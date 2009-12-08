ГАИ разжилась немецкими алкотестами

Госавтоинспекция передала местным управлениям первые пять немецких алкотестов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

«На сегодняшний день для установления состояния алкогольного опьянения у водителей транспортных средств Департаментом ГАИ МВД Украины 5 декабря получена экспериментальная партия из пяти приборов и комплектов оргтехники к ним, которые переданы в подразделения ГАИ Киева (три штуки) и по одному в Житомирскую, Черниговскую и Винницкую области для последующего использования в практической деятельности», - сообщил С.КОЛОМИЕЦ.

При этом он отметил, что ГАИ нуждается приблизительно в 3 тыс. штук таких тестов, а стоимость каждого из них - около 20 тыс. грн.

«На первое время мы планируем оснастить ими подразделения, которые оформляют ДТП, подразделения, которые осуществляют плановые рейды», - сообщил начальник ГАИ.

Вместе с тем он напомнил, что совместным приказом МВД и Министерства здравоохранения Украины утверждена инструкция по определению признаков наличия алкогольного, наркотического и другого опьянения водителей, норма этих веществ не должна превышать в крови 0,2 промилле, что в целом отвечает европейским нормам.

Кроме того, С.КОЛОМИЕЦ отметил, что на время, пока все подразделения ГАИ не оснащены новыми тест-приборами, процедура установления наличия опьянения водителей будет осуществляться по старой практике, то есть в медицинских заведениях.