Видеонаблюдение на автобанах признано незаконным

Верховный суд земли Нижняя Саксония в Ольденбурге признал незаконным и противоречащим конституции ФРГ постоянное видеонаблюдение, осуществляющееся с помощью камер, за водителями на автобанах, сообщает радио NDR.

Суд счел, что видеонаблюдение за водителями нарушает 1-ю и 2-ю статьи Основного закона, гарантирующие личные права и свободы граждан, в том числе право на неприкосновенность частной жизни.

Какие-либо доказательства предполагаемой виновности водителей, полученные с помощью такого видео, также признаны незаконными и не имеющими юридической силы.

Верховный суд, таким образом, встал на сторону одного водителя, которого хотели оштрафовать за то, что "сел на хвост" впереди идущей машине, чтобы вынудить уступить ему дорогу. Доказательства нарушения были получены с камер постоянного видеонаблюдения за дорогой.

Как отмечает NDR, если в других землях ФРГ суд вынесет противоположное решение по похожему случаю, то тогда разбирательство по вопросу законности или незаконности камер на автобанах перейдет на рассмотрение в Федеральный суд, а до тех пор возможности повлиять на решение суда в Ольденбурге практически нет.

Лента.ру