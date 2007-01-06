Украина усилит радиологический контроль товаров на границе

Кабинет министров Украины исключил радиологический контроль из перечня видов контроля перемещаемых через границу товаров, которые разрешено проводить в виде предварительного документального контроля.

Текст соответствующих изменений в постановление Кабмина от 13 апреля 2005 года №269 «Об осуществлении предварительного документального контроля товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины» размещен на Правительственном портале (от 27 декабря №1845).

Согласно документу, указанные изменения вступят в силу через 45 дней со дня официального опубликования изменений.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2005 года Кабмин упростил процедуру контроля товаров, пересекающих границу Украины. В частности, предусматривалось, что в пунктах пропуска через государственную границу санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный, экологический, радиологический контроль и контроль за перемещением культурных ценностей осуществлялся в форме предварительного документального контроля.

Предварительный документальный контроль мог быть прекращен в трех случаях: если товары, пересекающие границу, подлежат обязательному специальному контролю непосредственно в пункте пересечения границы, если выявлены повреждения тары или самих товаров и если отсутствует хотя бы один необходимый документ. Тогда на место проверки сразу вызывался представитель органа исполнительной власти.