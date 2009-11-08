Япония прекратит помощь Южным Курилам

Японское правительство решило прекратить оказание гуманитарной помощи Южно-Курильским островам после отказа российской стороны принимать такую помощь, сообщила японская газета "Иомиури".

Российская сторона в августе этого года официально проинформировало Японию, что "необходимости в дальнейшем получении японской гуманитарной помощи нет". Одновременно Россия выразила "искреннюю признательность за оказание в период с начала 1990-х годов упомянутой помощи, способствовавшей преодолению имевшихся на южных Курильских островах социально-экономических проблем, усугубленных в результате разрушительного землетрясения 1994 года" и надежду, что "при возникновении в сопредельных районах России и Японии экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью людей, стороны будут осуществлять гуманитарное взаимодействие, как это имело место в прошлом".

Японская сторона с пониманием восприняла это решение.

Японское правительство решило прекратить с будущего финансового года, который начинается в Японии 1 апреля 2010 года, оказание гуманитарной помощи Южным Курилам, уважая решение России, так как "принудительное навязывание помощи противоречит сути и смыслу гуманитарной помощи", - цитирует РИА "Новости".