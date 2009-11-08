Умер Игорь Старыгин

Известный актер, заслуженный артист России Игорь Старыгин умер на 64-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил РИА Новостирежиссер "Трех мушкетеров" Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

"Страна и огромное количество зрителей, которые любили Игоря, по-настоящему осиротели. Я уверен, что в стране нет человека, который бы не стал страдать, услышав эту ужасную новость. Он был самым молодым, самым красивым и самым изящным из всех моих мушкетеров", - сказал Юнгвальд-Хилькевич.

Старыгин с 20 сентября после инсульта был госпитализирован.

Игорь Старыгин известен по роли Арамиса в "Д`Артаньяне и трех мушкетерах" и еще 40 фильмам, среди которых "Доживем до понедельника", "Адъютант его превосходительства", "Под крышами Монмартра", "Красное и черное", "Впервые замужем", "Государственная граница", "Змеелов".