Как быть со свадьбами при эпидемии?

В Ивано-Франковской области на три дня закроют рынки в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.

По его словам он дал соответствующие поручения председателям райгосадминистраций и горисполкомов.

Н.ПАЛИЙЧУК, отвечая на вопрос о возможном запрещении проведения свадеб, заметил, что «мы запретили все массовые мероприятия при участии власти». «Людей, у которых свадьба, мы предупреждаем об опасности заражении болезнью при массовом скоплении людей, – добавил губернатор. - Они сами будут решать, как им осуществлять обряд венчания. Никто не будет им запрещать или разгонять свадьбу. Ответственность полностью лежит на них».

Он также сообщил, что завтра утром аптеки будут иметь все необходимые антивирусные препараты, которые в настоящее время в дефиците.