Два подростка погибли в бывшей школе
10:51, 26 октября 2009Разное
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Трагедия в Донецкой области
В городе Димитров Донецкой области на втором этаже двухэтажного здания бывшей школы произошло обрушение деревянного перекрытия, в результате чего погибли двое подростков, оба 1993 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, дети самовольно разбирали конструкции здания.
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