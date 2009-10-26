Два подростка погибли в бывшей школе

В городе Димитров Донецкой области на втором этаже двухэтажного здания бывшей школы произошло обрушение деревянного перекрытия, в результате чего погибли двое подростков, оба 1993 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, дети самовольно разбирали конструкции здания.