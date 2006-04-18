Мороз – премьер, Юля – спикер, Ющенко - ”почесний Президент”, Янукович – мемуары(обновляемое)

Тимошенко дуже й дуже вимоглива до себе та до всіх, з ким вона працює

На вашому форумі вже написано багато різних думок, вражень, сприйнять про пані Юлію. Я можу зрозуміти радикалізм в окремих висловлюваннях. Хоча не можу погодитись з ними, чому - тому що я працюю в офісі ВО "Батьківщина" і знаю, що Юлія Володимирівна має різнобічні якості й артистизм до деякої міри також (але якщо учасники форуму цікавляться політикою, то мали б знати, що це потрібно в політиці і не є негативом). Та найпершою її рисою є надзвичайна вимогливість до себе й до всіх з ким вона працює. Від цього втомлюєшся іноді, але перестаєш бути байдужим до справи, причому назавжди.

Олександр

Юля хочет поднимать страну? А разве Юля не воровка? Как я помню, то она с Лазаренко вместе грабили страну, а сейчас она хочет поднимать страну? Может, вначале украденные деньги надо отдать, покаяться перед народом, а потом уже можно помогать. Одного я не пойму. Как так, что западная Украина проголосовала за нее? 10 лет назад она по-украински два слова не могла сказать, а сейчас она националистка? Вот только горе народу от таких националистов...

Лео

Якщо не Тимошенко, то хто? Ну а якщо не Тимошенко, то хто? Ющенко - млявий, неініціативний, за півтора року президентства нічого не запропонував Україні. Робить не менше помилок, ніж Тимошенко. Хоча людина чесна, любить Україну, хоче робити добро для свого народу. Але, не напружуючись, вальяжно, у комфорті... Тимошенко - енергійна. ініціативна, трудоголик, амбіційна, прагне влади і прагне стати політиком світового масштабу.

Арій

Она не может простить свою отставку

Не интересы и будущее Украины ее волнуют, а личные амбиции и месть Ющенко, которому она не может простить отставку. Вся ее программа - набор популистских деклараций, которые и притянули в ее лагерь недовольных жизнью, но эти популистские обещания выполнить невозможно в свете наметившейся стратегии развития Украины.

Наталья

О ней... Н-да... А на мой вкус, Юлия Владимировна довольно таки ущербная личность... Злая она какая-то, да и политкультуры не хватает... Если стране больше не наского надеяться, то это печально...

Фритцен

Юля - это украинский Путин Лет через пять за нее будут голосовать 70%. Одни олигархи будут на рудниках, другие - за границей, а третьи, которые входят в ее корпорацию, будут делить имущество первых и вторых. Помните ее выступления о реприватизации СМИ? Будет тоже самое что в России.

Дігуа

Кому невыгодна Юля? Народ!!! Обладайте хоть немного аналитическим складом и получайте информацию из разных источников. Кому невыгодна Юля? "Любим друзям" и "Ахметкам", "Пинчукам" и прочим олигархам. Она их заставила немного платить налогов, всего полгода, а рева на всю страну уже целый год!

Сергей

О премьере... Если у человека нет аргументов, то он переходит на оскорбления и унижения. Именно это говорит об ущербности личности. А то, что многим у власти Юля поперек горла, то это видно невооруженным взглядом. Каждый может ошибаться и делать ошибки, но не каждый хочет их исправлять. Мне нравятся амбиции Юли. Можете сравнить с действиями Ющенко. У него их нет. А о Партии регионов у власти, даже думать неприлично.

Натали

Все забыли, что мы были на пороге "донецкизации" Уже, по-моему, все забыли, что буквально год назад мы были на пороге "донецкизации" страны. Что же теперь опять бороться с этим злом?! У меня нет симпатий к Юле, но у меня полное невосприятие донецких идей! Вот и решайте: какого зла меньше будет...

Гело

О ней родимой... А как по мне, то Тимошенко - отличный политик и может стать неплохим премьером... Меня, например, бесит, когда достижения ее правительства вдруг стали Еханурову приписывать... Говорили, что она в команде работать не может, а пусть посмотрят на Еханурова - он вообще творит, что хочет, и способен только разрушать команды а не соединять... А иначе как расценивать его заявления о "широкенькой" коалиции после того, как Бессмертный на переговорах озвучивал совсем другую позицию... Такое ощущение, что скоро будет две "Наши Украины"... Я не спорю, что у Тимошенко амбиции неслабые и популизма в ней хватает, но она человек, который пытается что-то делать, а не ф...ней страдать (извините)...

Аникрон

Ответ Лео про Юлю То, что она воровка, еще не доказано. А покаяться надо многим политикам, у каждого в шкафу есть свой скелет. То, как она легко и красиво перешла на украинский язык, нужно приветствовать - все бы так. А то как посмотришь, кругом политики-*** (образливе слово. – УНІАН), типа Януковича, Добкина, Витренко со своим оруженосцем, Богословская. Прости господи, может, они "болеют " за Украину? Им до Юли ох как далеко... Лучше уж сильная и уверенная Юля, чем базарная бабка Витренко с соответствующей внешностью, или хамка Богословская.

Женя

Прозрейте! Талантов у нее, конечно, много... Только использует их все не для страны, а в своих интересах. Таких олигархов, как Юля, еще поискать... А вот ЧП в прошлом году чуть не удушила... С экономической теорией рынка у нее большие проблемы. Главный принцип - "взять и поделить". При этом своим структурам набрать по максимуму...

Средний класс

Они не ангелы, но только их искренний союз может что-то дать Украине Они не ангелы, но только их искренний союз может что-то дать Украине. Как их убедить, что надо уступить друг другу - не знаю. Наверное, они сами должны к этому прийти. Я думаю все дело в президентских выборах 2009 года. Ющенко хочет (и это правильно) довести намеченное до логического конца, а Юля может выдвинуть себя в кандидаты в Президенты на следующих выборах. Кто из них прав? Наверное, оба, но ясно одно - не договорятся - потеряют ОБА.

Сергей

Мороз – премьер, Юля – спикер, Ющенко - "почесний Президент", Янукович – мемуары…

Как бы мне хотелось... Мороз - премьер; Юля - спикер; Ющенко - "почесний Президент"; Янукович - мемуары; Витренко - пОслом в Россию; Ахметов - в Фонд держмайна по реприватизации; Кравчук - помогать Януковичу; Ехануров - в стройотряд (выполнить программу Президента по молодёжному жилью); Луценко - помогать Ахметову; Порошенко - в ресторан, отдохнуть (вместе с Юлей конечно), на десерт замечательный киевский торт; Кушнарёв - помогать Кравчуку; Черновецкий - в монастырь, но не сразу - лет через 10; Лазаренко - возглавить панамский изберательный округ; Янукович младший - по стопам отца; Азаров - повторить школьную программу по математике 3 – 9-х классов; Богатырёва - хорошего мужа и седативные, в случае чего вторым пОслом в Россию; Кучма - помогать Лазаренко; Кличко - по стопам Шварцнегера…

Василий

На трезвую голову выходит такая картина

Я не вижу никаких доказательств того, что ЮВТ сделала хоть что-то полезное для страны - сплошной популизм типа "мне не дают работать, кругом враги, а Ющ – *** (образливе слово. - УНІАН)” - шепотом или через подконтрольные ей СМИ, - либо в состоянии что-то полезное сделать в будущем, особенно после того, как от нее ушел Хмара и пришли ребята из команды Кучмы - Пинчука. Молите Аллаха, чтобы у Юща хватило сил отменить антиконституционные поправки в конституцию.

Кулик

Погляд економіста

Юля – це зразок справжнього популізму! Її обіцянки неможливо, а як економіст кажу - і непотрібно - втілити в життя. Її амбіції не підтримані знанням, вона неспроможна будувати, це політик-руйнівник! Наскільки такі політики потрібні зараз Україні... питання недоречне. Мені, просто як людині, огидно навіть бачити її награні сльози. Треба розуміти, що зараз Україні потрібен зважений політик, спокійний та раціоналіст, а «голосувати серцем» залиште філософам.

Роланд

Посягнула на святе – дискредитувала Помаранчеву революцію

ЮТ - жорстока, зла жінка, з маніакальною жадобою абсолютної влади. Мета для неї - стати *** (образливе прізвище. – УНІАН) у спідниці, що ж до засобів - вона здатна пройтися по мільйонах життів. Вона посягнула на святе - дискредитувала Помаранчеву революцію, ввівши в обіг так зване поняття "корупційного оточення Ющенка". Ніхто не зробив більше для знищення Ющенка, створення хаосу в Україні. Вона є надзвичайно небезпечною для України.

Володимир Назаркевич

За Юлю голосували ті, хто кричав, що вона “воровка”

Найцікавіше це те, що за Юлю проголосували ті люди-плебс, які ще 5 - 7 років тому кричали "Юля - воровка..." і кляли її, чим могли. Висновок один: четверта - п’ята частина виборців ведеться на просту демагогію, перше Кучми та команди, а згодом Юлі.

А на всіх простих людей... Ви подивіться, що вона робить з тими людьми, які були з нею раніше. Вона їх просто використала та кинула!!!

Олесь

С “Регионами” кооперироваться нельзя

Одно понятно, что с "Регионами" кооперироваться нельзя. Они у себя там уже на месте создали общество всеобщего благоденствия. Такое расслоение общества только в странах четвертого мира. Кучка олигархов и 99% населения маргиналов-люмпенов. Там средним классом и не пахнет, и они при этом строем за этих же олигархов и голосуют - за подачки в виде костей с барского стола. Вот уж рабская психология! Слава Богу, что не вся страна такая...

Толик