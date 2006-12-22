В 2007 году начнут сносить «хрущевки». Об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК.

Как передает корреспондент УНИАН, 2007 год министр назвал годом сноса «хрущевок».

По его словам, министерство уже готовит соответствующую программу. В первом - начале второго квартала 2007 года планируется закончить подготовку этого процесса на законодательном уровне. А в первом полугодии 2007 года региональные власти должны проанализировать ситуацию с наличием свободных площадок для строительства пилотных домов для переселения жителей пятиэтажек.

По данным министра, для строительства новых домов будут привлекаться как бюджетные средства, так и деньги инвесторов. «Инвесторам нужно предлагать площадки рядом, давать возможность строить коммерческое жилье», - добавил В.РЫБАК.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября председатель подкомитета парламента по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО после заседания профильного комитета Верховной Рады заявил, что Минстрой должен определиться – сносить «хрущевки» или только утеплять. А.КУЧЕРЕНКО считает, что законопроект «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда» необходимо принимать, но для этого правительству нужно окончательно определиться относительно своего участия в его реализации.

3 ноября первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Анатолий БЕРКУТА сообщил, что в бюджете-2007 заложено около 250 млн. грн. на реконструкцию «хрущевок».

Он также сообщил о том, что массового сноса «хрущевок» не будет. «Вопрос застройки нового жилья возможен только в тех регионах, где это экономически выгодно. То есть, если цена одного квадратного метра будет стоить 6-6,5 тыс. грн.», - заявил А.БЕРКУТА. Поскольку в малых населенных пунктах стоимость жилья намного ниже, речь идет только о крупных городах.

А.БЕРКУТА отметил ряд вопросов, без решения которых строительство новых домов для переселения людей из «хрущевок» осуществить невозможно. В частности, для того, чтобы принудительно отселять людей из домов, срок эксплуатации которых истек, необходимо принять решение на уровне Верховной Рады. Законодательством также не урегулирован вопрос распределения жилой площади для переселенцев. Кроме того, необходимо компенсировать ущерб коммерческих предприятий, арендующих помещения в «хрущевках», отметил он.