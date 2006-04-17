В Украине нашелся солдат японской армии

В Украине нашелся числившийся погибшим со времен Второй Мировой войны солдат японской императорской армии.

Как сообщил представитель министерства здравоохранения, труда и благосостояния Суминори Арима (Suminori Arima), уроженец префектуры Иватэ Исиноскэ Увано (Ishinosuke Uwano) после 60 лет отсутствия в Японии в среду прибудет на родину.

В августе 1945 года в момент окончания войны Увано находился на Сахалине, а в 1958 году его видели на одном из островов Тихого океана. В 1965 году он добрался до Украины, где женился. До недавних пор он с тремя детьми проживал в Житомире.

83-летний Увано решил проведать своих родных в Японии, для чего послал соответствующий запрос в японское посольство в Киеве.

По информации министерства, на территории бывшего СССР проживают около 400 бывших японских военнопленных, не пожелавших вернуться на родину. 40 из них идентифицированы.

РИА "Новости"