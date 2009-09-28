Еврейские организации возмущены «юдофобской позицией Стогния»

Еврейские организации возмущены освещением в отдельных СМИ ежегодного паломничества брацлавских хасидов в Умань. Об этом говорится в заявлении «Академии истории и культуры евреев Украины им. Ш.Дубнова», текст которого передан УНИАН.

В частности, в своем заявлении Академия (АИКЕУ) выражает недоумение и резкое возмущение по поводу статьи Константина СТОГНИЯ, размещенной на «Украинской правде».

По мнению АИКЕУ, эта авторская статья посвящена описанию «бесчинств», якобы творимых хасидскими паломниками в ходе посещения могилы раби Нахмана Брацлавского в Умани. «К.СТОГНИЙ решил построить свою статью описанием только тех аспектов, которые могут вызывать юдофобские настроения, представил израильтян спекулянтами, дельцами с растущим уровнем «криминальной смекалки». К тому для пущего издевательства автор добавляет «клубничку» о «ситуациях с местными проститутками в состоянии сильного алкогольного опьянения». Юдофобский характер статьи дополняет упоминание об израильских домушниках и карманниках. В целом автор стремится создать впечатление, будто описанные категории составляют значительную часть, если не большинство паломников. При этом К.СТОГНИЙ не приводит данных о судебных решениях в связи с действиями описанных «преступников», - подчеркивается в заявлении.

Авторы обращения заявляют, что их глубоко возмущает «откровенно ангажированная позиция автора», «тем более, что подобную позицию занимает не начинающий журналист, а достаточно известная персона, экс-руководитель Департамента по связям с общественностью МВД Украины и полковник украинской милиции». «Мы опасаемся, что мнения К.СТОГНИЯ, изложенные им в авторском материале, в обход редакционной политики и позиции собственников, могут быть произвольно ретранслированы на одном из ведущих и уважаемых украинских каналов в рамках «проектов Стогния». Вынуждены обратить внимание руководства телеканала на наличие данной угрозы», - говорится в заявлении АИКЕУ.

В документе также отмечается, что тенденциозное «освещение» паломничества в Умань отдельными украинскими журналистами год от года становится все более явным, резким и целенаправленным. «Подобная подача материалов не только не способствует привлечению иностранных туристов в Украину, но и формирует почву для потенциальных конфликтов на религиозной почве», - считают его авторы.

В связи с этим, АИКЕУ призывает Президента Украины, премьер-министра Украины, Верховную Раду Украины, МВД, СБУ и Генеральную прокуратуру обратить внимание на существование проблемы объективного освещения отдельными журналистами еврейской жизни в Украине, а также не допустить разжигания напряженности в системе межнациональных отношений в преддверии избирательной кампании.