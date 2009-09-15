Зарплаты в НБУ: сто тысяч в месяц - за ненависть народа?

Я все недоумевала: какой же должны быть зарплаты у руководства Нацбанка, чтобы терпеть всю эту ненависть народа за игры с курсом, все обвинения политиков в мародерстве?.. А тут всего каких-то сто – сто тридцать тысяч гривен, по-ихнему пятнадцать тысяч долларов. Любопытно, они в долларах получают свои кровно заработанные?

Когда-то на одном из эфиров участница из США с неподдельным интересом спросила, отказываются ли во время кризиса украинские топ-менеджеры и банкиры от своих «бонусов» и «золотых парашютов». В ответ она услышала от какого-то политика: у нас как таковых бонусов нет, не от чего отказываться. Оказалось, и правда нет. От чего тут отказываться? Что значит - сто тысяч? Так: носочки, чулочки, одеколон «Шипр». Разве ж это деньги? А коммунальные? Газ для населения дорожает опять же. И это за всю адскую работу по рефинансированию, рекапитализации банков. Вы думаете, что Владимиру Семеновичу Стельмаху, светочу нашему, просто объясняться, почему он продал бакс банкам по 8,1, а они взяли и продали его по 8,6. Да, спекулируют. Но не советские времена же. Это не спекуляция, это бизнес, тонкий такой интеллектуальный, очень банковский бизнес. И маржа очень ничего... А что им на Троещине одеваться, что ли? Вон Сорос, наш благодетель, уронил за ночь фунт стерлингов, разорил англичан, они не плачут, объяснял непонятливым вкладчикам Стельмах. Ой правы, Владимир Семенович. Непонятно, почему наша голытьба плачет, ведь не англичане же. То им депозиты отдавай досрочно, то курс им не нравится. Купили сотку баксов и воют, что она подешевела. Или еще эти журналисты лезут с вопросом, кому НБУ дал рефинансирование, кому бакс продал, как дефицит возник? Какое вам дело, кому? Что вы все ищете: кому надо, тому и продал. Тому, чьи глаза мне больше понравились. Может, я зеленые глаза люблю. И говорит Президент этой биомассе: НБУ не виноватый, он у этого валютного курса работает исключительно фотографом. НБУ фотографирует курс, который отражает состояние дел в экономике. Ну а то, что он прыгает все время, сегодня 10, завтра 9, потом 8 – это не ко мне. Это просто так получается, помехи с объективами, такой, знаете ли, фотоэффект. Это понимать надо. Как же не везет банкирам с народом!

Когда-то бывший руководитель НБУ в одном из своих интервью сказал: «В Украине банковское сообщество делится на две части: первая - люди порядочные, а вторая половина - непорядочные и очень непорядочные». Этого руководителя господин Стельмах аккуратненько вымел из НБУ, когда снова стал главным банкиром. Любопытно, представлены ли в руководстве НБУ банкиры из группы «порядочных»?

Марина Лаптева