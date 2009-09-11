ГАИ будет проводить техосмотр шесть дней в неделю

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО выдал распоряжения, которым обязал подразделения Госавтоинспекции проводить технический осмотр транспортных средств шесть дней в неделю вместо четырех.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, постановлением Кабинета министров Украины от 19 августа 2009 года на подразделения Госавтоинспекции возложены функции проведения проверки технического состояния транспортных средств во время государственного технического осмотра в случае отсутствия на территории района обслуживания субъектов хозяйствования, уполномоченных на проведение такой проверки.

В соответствии с указанным нормативным актом, срок проведения государственного технического осмотра для транспортных средств, подлежащих техническому осмотру в 2009 году, заканчивается 15 декабря текущего года. Однако по состоянию на 1 сентября 2009 года государственный технический осмотр прошли лишь 42% таких транспортных средств.

Таким образом, в местах проверки технического состояния транспортных средств уполномоченными субъектами хозяйствования, где есть соответствующие условия для приема граждан, будет обеспечено привлечение сотрудников Госавтоинспекции для полного прохождения процедуры техосмотра на местах и экономии времени.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО запретил требовать от автовладельцев во время проведения государственного технического осмотра любые платные справки, выдача которых принадлежит к компетенции подразделений ГАИ.

Учитывая пожелание предпринимателей, он также обязал личный состав подразделений ГАИ, который вовлекается в наблюдение за дорожным движением, при документировании нарушений, совершенных водителями транспортных средств субъектов хозяйствования, обязательно делать в путевых письмах пометку о факте нарушения. А для контроля и координации действий между работниками ГАИ и субъектами хозяйствования организовать осуществление взаимных ежемесячных сверок имеющихся учетных данных о задокументированных нарушениях Правил дорожного движения, совершенных водителями транспортных средств соответствующих предприятий.