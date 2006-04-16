Новоизбранного мэра Яворова обмазали грязью

Новоизбранного городского председателя Яворова во Львовской области обмазали грязью и посыпали его голову пеплом.

Один из самых молодых мэров Украины, 27- летний Виталий ДОМАШОВЕЦ объяснил, что таким образом в его городе возродили давнюю казацкую традицию избрания гетьмана, чтобы он никогда не забывал о том, что вышел из таких же ему равных. и что его просто уполномочили на эту должность.

Как передает «5-й канал», новоизбранный мэр поклялся жителям на Библии и Конституции Украины и пообещал, что в своей работе будет руководствоваться только библейскими и светскими законами.

В.ДОМАШОВЕЦ - из семьи священника. Он сообщил, что в его семье всегда уважали народные традиции, а поэтому нет ничего странного в том, что перед населением города ему на голову положили грязь, посыпали пеплом и отстегали его вербой.