Последняя «Свобода слова»: публичное избиение младенца от коалиции, схватка сына Кучмы и дочери Лазаренко

Чем хороша пятничная «Свобода слова» по ICTV, что она не только дает трибуну для политиков, но всегда обнажает слабые и сильные места представителей политических сил. И демонстрирует, что к публичной дискуссии надо готовиться.

Найдут ли Президент и премьер взаимопонимание? – такой была тема последней программы.

Началась она дискуссией по бюджету, которая хоть и обещала стать «схваткой гигантов», но реально превратилась в избиение младенца. Я имею в виду социалиста Василия Волгу. Хотя трудно сказать, кто бы мог достойно противостоять Людмиле Супрун и Юлии Тимошенко. Причем, если оценки Юлии Владимировны как «социал-популистские» обычно можно делить на десять, то в союзе со взвешенной и опытной Супрун главный финансовый документ страны выглядел как реально «антинародный бюджет».

«Вы зачем стабилизационный фонд разобрали? И почему доходы граждан не увеличиваются, если растут объемы производства? Если налог на доход граждан увеличивается, то и минимальная зарплата должна подняться… Кстати, а почему вы, депутаты, не ограничили минимальный размер пенсии для депутатов?»

Ни на один из этих вопросов Волга не ответил. Он, конечно, попытался сделать какие-то комплименты обеим женщинам. Но как можно рассчитывать, чтобы Тимошенко «купилась» на комплименты социалиста, если представилась такая возможность покритиковать антинародный бюджет?

«Вы такой импозантный, у вас галстук и костюм, а вот в бюджете у вас все падает», – заметила Тимошенко. Волга стал что-то говорить о годах проедания, которые начал еще Кабмин Тимошенко.

Одним словом, он явно оказался не готов к дискуссии. Но констатировать полную победу двух бюджетных метресс я бы не стала: Тимошенко в конце попыталась рассказать о нечестных бизнесах Волги. И его изумление было настолько искренним, что заставило усомниться в обвинениях лидерши БЮТ.

«Я только начинаю свой политический путь, и достигну апогея, когда многие уже будут на пенсии», – попытался резюмировать Волга.

«Не я», – ворвалась в его монолог Тимошенко. И в это легко поверить.

Открытием «Свободы слова» стал заместитель главы Секретариата Президента Виктор Бондарь. К выступлению он был явно подготовлен. Ему не хватало широкой улыбки, какого-то личного обаяния. Впрочем, это не обязательно. Ранее одни политики пренебрежительно отзывались о нем как о бывшем системном администраторе Кабмина, другие считали, что он звезда из новой звездной команды Секретариата. И то, и другое преувеличение, но Бондарь четко знал о каждом документе, вышедшем из недр Банковой, мотивах каждого кадрового назначения. И «вопросы» типа: раз ваш Президент такой системный, то почему же ему не удалась территориально-административная реформа, – смахивали на мелкое злорадство. Когда вице-премьер Дмитрий Табачник спросил его: а почему вы все время говорите, «мы назначили», Бондарь ретировался: я не правильно выразился…

Возможно, в плане опыта и самоподачи Бондарь уступает Табачнику, но он является примером того, как можно не уронить честь мундира, если подготовиться к публичному диалогу.

Вообще здоровые перебранки вносят оживление в программу. Например, когда ЮВТ назвала Табачника «сыном Кучмы», тот в карман не полез, заявив, что «лучше быть сыном Кучмы, чем дочерью Лазаренко».

Больнее всего выяснение отношений за неделю ударило по Адаму Мартынюку. Тут вице-спикеру пришлось объяснить, что он имел в виду, когда назвал судебное решение по Тарасюку «беспределом». Слишком многие возмутились такой оценкой вице-спикера решением суда…

Как и положено, «Свобода слова» завершилась на относительной мирной ноте. Все участники попытались заверить, что поиск компромисса между двумя институтами власти продолжается. Но, тем не менее, вопрос программы, о взаимопонимании премьера и Президента остался открытым. А может, даже еще более обострился.

Лена Мигачева