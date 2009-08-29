Майкл Джексон был убит

Смерть американского короля поп-музыки Майкла Джексона наступила в результате убийства, объявил в пятницу коронер (следователь, ведущий дела о загадочной смерти) Лос-Анджелеса.

"Вещества пропофол и лоразепам рассматриваются как главные виновники смерти мистера Джексона", - приводит заявление коронера РИА "Новости".

По его словам, вскрытие тела певца выявило также содержание в его крови ряда других сильнодействующих веществ.

"Полный и окончательный доклад о результатах вскрытия обнародован не будет по требованиям полицейского департамента Лос-Анджелеса и окружного прокурора", - отметил коронер.

Майкл Джексон скоропостижно скончался 25 июня. По данным СМИ, главным подозреваемым по делу о гибели певца проходит личный врач Джексона Конрад Мюррей, находившийся с певцом в последние минуты его жизни.