BMW X6 врезался в микроавтобус: трое погибших, семеро раненных

Сегодня в 2.45 в селе Солонка Пустомытовского района Львовской области столкнулись легковой автомобиль „BMW X6” и микроавтобус „Ford Transit”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП три человека погибли, еще семь - пострадали и с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 122 ДТП, в которых погибли 16 и травмированы 150 человек.