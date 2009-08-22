В Сумской области во время пожара в жилом доме погибли два человека

В селе Мезеневка Краснопольского району Сумской области, в пятиквартирном одноэтажном жилом доме, в квартире №1 возник пожар, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделения МЧС не вызывались, пожар самоликвидировался. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.