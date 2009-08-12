В семье ростовского священника родился 18-й ребенок

В самой многодетной в Ростовской области семье настоятеля храмов Серафима Саровского и Святотроицкого, священника Иоанна Осяка родился 18-й ребенок, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас родилась девочка, назвали мы ее Анастасия. Жена с ребенком еще около двух недель будут в больнице, но уже все хорошо, и мы все ждем их дома", - сказал Осяк.

Он уточнил, что теперь в их большой семье десять девочек и восемь мальчиков. Самому старшему - 25 лет, а 17-му ребенку - Ксенье - чуть больше года. Дети в семье священника почти все погодки. Сам священник десятый ребенок в семье, матушка - пятая.

В начале текущего года президент России Дмитрий Медведев вручил семье Осяк и еще семи многодетным семьям ордена "Родительской славы", присуждаемые за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.